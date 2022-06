CMIT TV | Cessione Inter: “C’è qualcuno che si sta facendo avanti”

Luca Pagni fa il punto alla CMIT TV sulla situazione di Inter e Milan: dalla cessione del club nerazzurro alla questione stadio

Intervenuto alla CMIT TV, il giornalista di ‘La Repubblica’ Luca Pagni ha fatto il punto sulla situazione di Inter e Milan: dalla cessione del club nerazzurro alla questione stadio.

SUNING – “Non credo di aver fatto uno scoop, la questione è molto chiara, il governo cinese prima voleva arrivare al top nel calcio. Poi è successo quello che è successo, le varie crisi ed hanno a un certo punto deciso, visto che le società cinesi stavano spendendo troppo, che bisognava smettere. C’è questa scadenza di fine anno, non sarà tassativo, ma devono far vedere che si devono organizzare. Avere uno stadio di proprietà è fondamentale per riuscire a vendere bene”.

CESSIONE INTER – “Ci sono state sicuramente proposte, avete visto anche il dossier Milan, quindi sicuramente c’è qualcuno che si sta facendo avanti. Anche l’Inter è ricercata, in realtà potrebbero cercare di farlo in maniera morbida”.

Milan, Pagni alla CMIT TV: “Stadio, le due società hanno fretta”

MILAN SESTO – “Le due società hanno molta fretta, una per la questione vendita e l’altra perché vuole dare il via al progetto. Qui deve decidere un po’ di più Sala. Quali sono i tempi? Se Sesto garantisce un via libera immediato e invece Milano vuole prendere tempo, penso che le chance di Sesto siano molto, ma molto più avanti”.