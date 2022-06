UFFICIALE il primo colpo di Mourinho: la Roma annuncia Matic

La Roma ha appena annunciato l’arrivo a costo zero di Nemanja Matic

Nemanja Matic è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista serbo, andato in scadenza di contratto con il Manchester United, ha appena firmato un contratto di un anno con il club giallorosso. Primo colpo estivo per José Mourinho che ha spinto parecchio per poter riabbracciare il suo ex calciatore.

Questo il comunicato della Roma: “L‘AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023”.

Queste invece le prime parole di Matic da nuovo centrocampista giallorosso: “Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni”, ha dichiarato Matic nella sua prima intervista in giallorosso. La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante”.

Infine, la chiosa di Tiago Pinto: “Nemanja porterà alla Roma qualità tecniche, l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e la mentalità che lo ha contraddistinto durante la sua carriera. L’entusiasmo con cui ha scelto di unirsi al nostro progetto è stato sorprendente e sono sicuro che rappresenterà la base di un percorso ricco di soddisfazioni”.