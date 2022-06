Osimhen fa tremare il Napoli: “Ecco chi mi vuole”

Victor Osimhen spaventa i tifosi del Napoli: l’annuncio dell’attaccante nigeriano sul suo futuro

Dal ritiro della Nazionale nigeriana, reduce dai quattro gol realizzati contro il Sao Tome e Principe, Victor Osimhen fa tremare il Napoli e i suoi tifosi.

Come raccontato da Calciomercato.it, il centravanti è nel mirino dell’Arsenal che ha già proposto a De Laurentiis ben 90 milioni di euro. Un’offerta rispedita al mittente da parte del club azzurro, che comincia però a far vacillare società e giocatore. A spaventare ulteriormente l’ambiente sono le dichiarazioni del diretto interessato, riportare da ‘Il Mattino’: “Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la Nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo sia con la nazionale che con il mio club”.

“Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere – ha chiosato Osimhen – ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto”.