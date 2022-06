CMIT TV | Doppia gioia per il Milan: “Canale privilegiato con il Real”

Il Milan ragiona sul calciomercato con calma, a caccia degli incastri giusti per la sua rosa. Attenzione agli ottimi rapporti con il Real Madrid

Il Milan ha vinto lo scudetto, ma ora è tempo di calciomercato e dunque di sogni, trattative e innesti di livello. Gli incastri non sono così semplici per i rossoneri, ma attenzione a ciò che potrebbe succedere nel prossimo futuro.

Uno dei nomi maggiormente accostati ai rossoneri è quello di Marco Asensio. Ne ha parlato Davide Palliggiano ai microfoni della CMIT TV: “Tra le squadre a cui piace Asensio c’è il Milan e ha un canale privilegiato con il Real Madrid. Ancelotti ha comunque l’ultima parola sui giocatori in rosa e comunque non punta su Asensio. Ha già Rodrygo e anche Valverde, Hazard che finalmente sembra essere tornato e Vinicius. Lo stipendio non è tra i più alti e ci sono anche le italiane su di lui”.

Calciomercato Milan, rapporti ottimi con il Real

I rapporti con il Real Madrid, infatti, sono eccellenti e non solo per la presenza di Carlo Ancelotti. Palliggiano continua sui rapporti tra Merengues e rossoneri: “Diaz e Theo sono arrivato in due momenti differenti della carriera, neanche ora troverebbe spazio nel Real dato che c’è Mendy. Brahim praticamente non giocava. Al Real farebbe piacere lasciarlo un altro anno al Milan, ora non sanno cosa farsene. Ancelotti un attaccante dovrà prenderlo, oggi ha presentato Tchouameni e ha preso anche Rudiger. Leao non credo andrà al Real e non credo che i Blancos vogliano spendere quelle cifre per il portoghese e poi hanno Vinicius in quella posizione. Credo cerchino un vice-Benzema, un giocatore un po’ più esperto”.