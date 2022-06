Allegri-PSG, una foto ha scatenato il caos: cosa è successo

Massimiliano Allegri è costantemente al centro delle discussioni per quanto riguarda il suo futuro. La foto con Campos, nuovo ds del PSG, ha riacceso le voci di calciomercato

Massimiliano Allegri è tornato ormai un anno fa alla Juventus e da allora tante cose sono cambiate. I bianconeri hanno terminato una stagione senza titoli e dopo aver perso due finali contro l’Inter.

In molti si lamentano dell’operato del tecnico livornese che comunque ha dimostrato diverse volte in Italia di saper vincere e di fare bene anche in Europa. Le voci sul suo futuro, però, non si sono mai placate e nella giornata di oggi si sono anche alimentate. Colpa di una foto che ha iniziato a circolare in maniera virale sui social e che vedeva insieme a Montecarlo l’allenatore della Juventus con Luis Campos, nuovo direttore sportivo del PSG.

Allegri virale sui social: cosa è successo

Da questo scatto, in molti hanno iniziato a chiedersi se Allegri fosse in orbita PSG, dato che i campioni di Francia sono ancora a caccia di un allenatore, ma con Galtier che resta in pole. In realtà, non ci sono indizi o dimostrazioni concrete che la pista sia reale o fondata. La foto, quindi, resta tale, senza necessariamente nuovi sviluppi a sorpresa in ottica calciomercato. I social, però, nel pieno di giugno e del calciomercato, sono letteralmente esplosi, tanto che in poco tempo il nome di Allegri è finito in tendenza. E non solo, perché dopo poco tempo anche “Allegri al PSG” è finito tra i trend topic. Di seguito vi proponiamo diversi tweet, tra ipotesi, ironia e semplicemente voglia di trattative.

