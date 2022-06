Cassano ‘stronca’ il doppio colpo Inter: “Possibili problemi”

Cassano scatenato: “Dybala e Lukaku insieme, poi l’Inter deve vendere lui”

“Non serviva, ma l’hanno voluto prendere”. In una puntata speciale della ‘Bobo Tv’, Antonio Cassano va giù duro sul calciomercato dell’Inter. Di partenza, nel mirino dell’ex attaccante nerazzurro c’è Paulo Dybala, ormai a un passo dal firmare con la squadra di Inzaghi: “A me non piace, non serviva se hai già Lautaro come seconda punta. I due insieme potrebbero avere dei problemi”.

Cassano poi si scaglia contro Lukaku, il quale sta cercando in tutti i modi di tornare all’Inter: “Non lo riprenderei. Ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni, a guadagnare 15 milioni di euro, però a Londra non ha toccato un pallone e adesso vorrebbe tornare in Italia. Prima di tutto lo devi pagare, poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventerebbe abbastanza particolare. Lukaku doveva pensarci prima, ora gli consiglio di restare al Chelsea“.

Calciomercato Inter, Cassano attacca: “Dybala e Lukaku, poi devono vendere Lautaro”

Dybala e Lukaku insieme all’Inter potrebbe voler dire addio di Lautaro: “E’ proprio questo il problema. Devono poi vendere uno che ha fatto 25 gol ed è un 1997. Non riesco a vedere un’Inter senza di lui”.