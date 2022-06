VIDEO CM.IT | Inter, Bozzo ha lasciato la sede: le parole dopo l’incontro

Giornata frenetica in casa Inter. La dirigenza nerazzurra, oltre all’agente di Udogie, ha visto anche Giuseppe Bozzo: ecco le sue parole all’uscita

L’Inter non si ferma sul calciomercato, tra incontri, trattative, colpi e cessioni dolorose. La sensazione è che sarà una sessione agrodolce per i nerazzurri e con qualche sorpresa.

Vi abbiamo raccontato dell’incontro con Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, ma non è il solo. Era presente in sede anche l’intermediario Giuseppe Bozzo. All’uscita, come raccolto da Calciomercato.it, non si è sbottonato su cosa bolle in pentola per i nerazzurri: “Ho preso solo un caffè con Marotta e Ausilio“.

Insomma, bisognerà aspettare e capire, ma la Beneamata è al lavoro per accelerare sul calciomercato. Siamo già nei giorni decisivi e il traffico presso la sede dell’Inter ne è la chiara dimostrazione.