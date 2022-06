CMIT TV | Il retroscena sul mercato dell’Atalanta: “50 milioni per Zapata”

L’aggiornamento sul mercato in entrata e in uscita dell’Atalanta

Sarà un mercato di ricostruzione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo una stagione negativa. La formazione bergamasca è infatti rimasta fuori dai piazzamenti europei, dando l’impressione di essere arrivata quasi alla fine di un ciclo e scarica di motivazioni.

Dei movimenti dell’Atalanta abbiamo parlato in diretta sulla CMIT TV con Patrick Iannarelli del ‘Corriere dello Sport’, il quale ha svelato un retroscena: “E’ un bel punto da mettere, sappiamo i sei anni trascorsi di Gasperini. Una squadra stanca nell’ultimo periodo. Partiamo da Demiral perché l’Atalanta ha deciso di non riscattarlo, c’erano tre milioni in ballo e l’Atalanta non ha voluto fare questo investimento. Miranchuk è sul mercato, Muriel piace alla Juventus. Zapata piace in Premier, a gennaio il West Ham ha offerto 50 milioni sul gong, ma l’operazione non si è potuta chiudere. Tutti quelli che arrivano dai prestiti, Gollini torna alla base, ma difficilmente resterà. Okoli e Carnesecchi potrebbero restare un altro anno in prestito”.