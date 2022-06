Ora non ci sono più dubbi, 100 milioni: colpo Milinkovic-Savic

La risposta a Darwin Nunez-Liverpool, colpo da cento milioni in Serie A: la scelta è già stata fatta, che affare

Il calciomercato già ha regalato i primi botti, soprattutto lontano dalla Serie A. Il Real ha chiuso l’affare Tchouameni, il Liverpool ha risposto con Darwin Nunez, arrivato dal Benfica per una cifra intorno ai cento milioni di euro.

Proprio sull’affare che riguarda il bomber uruguaiano si è concentrato il sondaggio di Calciomercato.it su Twitter: “Il calciomercato sta entrando nel vivo, con il Liverpool che ha speso 100 milioni per Nunez: con quella cifra chi comprereste in Serie A?” abbiamo chiesto ai nostri utenti.

Calciomercato, il colpo da cento milioni è Milinkovic-Savic

📊MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊Il #Calciomercato sta entrando nel vivo, con il #Liverpool che ha speso 100 milioni per #Nunez: Con quella cifra chi comprereste in #SerieA❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA❗️ — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 13, 2022

Quattro erano le possibilità offerte a chi ha risposto al sondaggio: Leao del Milan, Milinkovic-Savic della Lazio, Vlahovic della Juventus e Lautaro Martinez dell’Inter. Gli utenti non hanno avuto grandi dubbi nell’indicare il centrocampista serbo il vero colpo da cento milioni per la Serie A: al biancoceleste sono andati il 34,9% di voti, staccando in maniera netta le altre possibilità.

Dietro Milinkovic è finito Leao con il 26,7% di preferenze, finito di poco davanti a Vlahovic che ha raccolto il 25,6%. Molto più dietro nelle scelte degli utenti di Calciomercato.it c’è Lautaro Martinez: il ‘Toro’ è visto come colpo da cento milioni in Serie A soltanto per il 12,85 dei votanti.