Caccia al Milan campione d’Italia: date e luoghi dei ritiri di Serie A

Manca poco e le squadre di Serie A torneranno a sudare per preparare la nuova stagione, la 2022/2023. Ecco tutte le date dei raduni

Vacanze brevi per le squadre di Serie A che saranno chiamate a scendere in campo, per la prima volta, nel weekend del 14 agosto.

Bisognerà farsi trovare subito pronti perché si partirà forte con tantissime partite per via del Mondiale in Qatar.

Fra dodici giorni conosceremo il calendario, poi si tornerà ad allenarsi. I campioni d’Italia del Milan si ritroveranno il prossimo 4 luglio a Milanello, prima di una settimana a Klagenfurt in Austria, dal 23 al 30 luglio. Stesso giorno per la Juventus, che invece volerà in America per una tournée dal 21 al 30 luglio, Atalanta, Roma, Torino, Sassuolo, Udinese e Spezia.

L‘Inter inizierà il 6 luglio così come la Cremonese e la Sampdoria. Un giorno prima la Lazio. Per quanto riguarda il Napoli si partirà per Dimaro dall’8 al 19 luglio, poi trasferimento a Castel Di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto.

La prima squadra che comincerà a sudare è però il Lecce, addirittura il 23 giugno. I salentini vogliono farsi trovare pronti per il ritorno in Serie A.

La Serie A torna in campo: tutte le date dei raduni

Squadre RADUNO RITIRO

ATALANTA

4 luglio a Zingonia (BG) – Clusone (BG) dall’11 al 17 luglio

BOLOGNA

– Pinzolo (TN) dal 6 al 17 luglio

CREMONESE

6 luglio a Cremona – Dimaro (TN) dal 19 luglio

EMPOLI

5-6 luglio a Empoli –

FIORENTINA

5 luglio a Firenze – Moena (TN) dal 10 al 24 luglio

INTER

6 luglio ad Appiano Gentile –

JUVENTUS

4 luglio alla Continassa (TO) – Tournée negli Usa dal 21 al 30 luglio

LAZIO

5 luglio a Formello – Auronzo di Cadore (BL) dal 6 al 22 luglio

LECCE

23 giugno a Lecce – Folgaria (TN) dal 30 giugno al 15 luglio

MILAN

4 luglio a Milanello (VA) – Klagenfurt (AUT) dal 23 al 30 luglio

MONZA

1 luglio a Monza

NAPOLI

– Dimaro (TN) dall’8-19 luglio, Castel di Sangro dal 23/7-6/8

ROMA

4 luglio a Trigoria (Roma) – Algarve (Portogallo) dal 12 al 24 luglio

SALERNITANA

5 luglio a Salerno – Mils (AUT) dall’11 luglio

SAMPDORIA

6 luglio a Bogliasco (GE) – Ponte di Legno (BS) dal 9 al 23 luglio

SASSUOLO

4 luglio a Sassuolo – Vipiteno (BZ) dal 6 al 22 luglio

SPEZIA

4 luglio a La Spezia – Santa Cristina (BZ) dal 4 al 22 luglio

TORINO

4 luglio a Torino – Bad Leonfelden e Waidring (AUT) dal 9 luglio

UDINESE

4 luglio a Udine – Lienz (AUT) dall’11 al 30 luglio

VERONA

3 luglio a Verona – Primiero (TN) dal 3 al 17 luglio