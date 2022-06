Italia, UFFICIALE: due calciatori lasciano il ritiro per infortunio

L’Italia corre in Nations League, ma deve fare i conti con due nuove assenze. I calciatori hanno già lasciato ufficialmente il ritiro

La nuova Italia di Roberto Mancini stuzzica e non delude i tifosi, sempre più desiderosi si vedere in azione i giovani che potrebbero dare vita a un nuovo ciclo.

Gli azzurri affronteranno la Germania da primi del girone, ma con qualche defezione. Infatti, due calciatori hanno già lasciato il ritiro, indisponibili per il prossimo impegno contro i tedeschi. La FIGC lo ha comunicato in una nota: “Oltre ad Alessandro Florenzi, tornato in Italia per sottoporsi ad un piccolo intervento programmato da mesi, ha lasciato il ritiro anche Tommaso Pobega: il centrocampista del Torino, indisponibile per il match di martedì con la Germania, farà rientro nelle prossime ore presso il club di appartenenza per le cure del caso“.

Mancini dovrà fare a meno dei due calciatori, ma sicuramente troverà nelle sue rotazioni gli uomini giusti da valorizzare in una competizione ideale per i suoi intenti come la Nations League.