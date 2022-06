UFFICIALE | Lascia la Nazionale per operarsi

Un altro giocatore lascia il ritiro della Nazionale, è il diretto interessato ad annunciarlo con un post sui social: operazione in vista

L’Italia di Mancini incamera un’altra buona prestazione con l’Inghilterra e porta a casa un buon pari dalla trasferta britannica, anche se con un po’ di rammarico per la mole di gioco non concretizzata. Ora l’ultimo impegno in casa della Germania per rimanere in vetta al girone di Nations League, prima di andare in vacanza.

Altra defezione in vista però con i tedeschi, con un altro giocatore che lascia il ritiro azzurro. Si tratta di Alessandro Florenzi, che in una storia Instagram spiega: “Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario. Forza azzurri!”.