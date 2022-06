Italia, Donnarumma insultato: reazione inaspettata del portiere

Donnarumma è spesso al centro delle critiche. Nella serata di ieri, si è verificato un diverbio acceso con un tifoso e stavolta l’estremo difensore ha reagito agli insulti

Gianluigi Donnarumma, nel bene e nel male, divide il tifo italiano e non solo. Non è stata una stagione semplice per il portiere del Milan, dall’addio ai rossoneri a parametro zero al passaggio a suon di milioni al PSG, ma che non è stato felicissimo.

Il portierone azzurro, infatti, ha sofferto prima la continua alternanza con Keylor Navas, poi il clamoroso errore contro il Real Madrid in Champions League che ha aperto le porte alla rimonta dei Blancos. Poi c’è stata anche l’eliminazione dai Mondiali e quel tiro che alcuni hanno definito parabile contro la Macedonia del Nord. Insomma, ormai attaccare Donnarumma, proprio ora che sembra vulnerabile, sembra quasi scontato. E anche ieri sera non è stato da meno. Dopo una palla gestita male coi piedi dall’estremo difensore, in molti sui social hanno criticato il portiere. E, a quanto pare, non solo sul web.

Diverbio tra un tifoso e Donnarumma: dagli insulti al ‘faccia a faccia’

Mentre Donnarumma stava andando verso il pullman dell’Italia contro l’Inghilterra, un tifoso ha iniziato a insultare il portiere. Questa volta, l’ex Milan non ha tenuto a bada i nervi e si è fermato per rispondere. Il clima si è surriscaldato e il portiere ha cambiato direzione andando verso chi lo stava attaccando, fino a finire praticamente faccia a faccia. Alla fine, Donnarumma ha lasciato perdere ed è tornato dalla squadra. Una reazione che sicuramente farà discutere e spaccherà ulteriormente i tifosi italiani. Di certo, un’ulteriore dimostrazione dello stato d’animo del portierone, che non può essere dei migliori.