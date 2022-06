Donnarumma fuori dall’Italia: Mancini al bivio, sentenza inappellabile

L’Italia è di scena in casa dell’Inghilterra in Nations League: Donnarumma nel mirino dei tifosi, chiedono che si ‘accantonato’

L’Italia torna in Inghilterra dove undici mesi fa ha vinto l’Europeo. Rivincita della finale di Euro2020 tra gli azzurri e gli inglesi nella terza giornata di Nations League.

La Nazionale italiana è profondamente diversa da quella dello scorso anno con soltanto due calciatori di quella sera in campo anche oggi: Donnarumma e Di Lorenzo. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, Mancini ha iniziato una vera e propria rivoluzione puntando su giovani con qualche conferma. Una di queste però non è particolarmente gradita ai tifosi che, durante il primo tempo del match, hanno manifestato tutto il loro dissenso. E’ Donnarumma ad aver attirato le critiche sui social con i tifosi che si sono scatenati.

Tutto nasce da un errore in disimpegno che per poco non costava caro all’Italia, da lì è una pioggia di critiche con alcuni che richiamano anche l’errore commesso in Champions contro il Real Madrid.

Inghilterra-Italia, critiche a Donnarumma: “Da archiviare”

Il portiere (questa sera anche capitano) è bersagliato su Twitter per la sua prestazione con critiche anche pesanti: “Ogni retropassaggio a Donnarumma mi fa perdere anni di vita” scrive un utente ed un altro ha un’unica soluzione, “archiviare anche Donnarumma per ripartire davvero”.

quello dovrebbe essere il miglior portiere del mondo qhahahahhaahahahhhahaha #InghilterraItalia — marti (@Sucre_98) June 11, 2022

Parliamo di Donnarumma.

Da 5 anni dico che sembrava buono perchè sviluppato rispetto all'età e che finendo lo sviluppo sarebbe diventato lento e bolso, calando in prestazione anno dopo anno.

Non mi piaceva, non mi piace e non mi piacerà.

Pompato mediaticamente e stop. — Inter_Rompi® – E già, proprio così. (@Inter_Rompi) June 11, 2022

Donnarumma tra i pali è sempre forte, ma con i piedi non è migliorato per niente da quando se n'è andato dal Milan #InghilterraItalia — Jack99 (@Jack99p) June 11, 2022

Il fatto che in questo momento due dei nostri portieri più giovani e forti (Meret e Donnarumma) siano scarsissimi coi piedi ci fa capire quanto siamo arretrati a livello di preparazione. — Aguerismo (@Aguerismo__) June 11, 2022

Donnarumma è una garanzia: almeno un assist agli avversari lo regala sempre. — Danielegarbo (@Danielegarbo3) June 11, 2022

Il portierone stava facendo un altra cappellata con quei ferri da stiro che ha al posto dei piedi… un portiere buono x gli anni 80 e non x il calcio del 2022 dove i piedi servon anche ai portieri #InghilterraItalia #Donnarumma — Pierangelo Orizio (@pierangelo1982) June 11, 2022

i retropassaggi a donnarumma mi fanno perdere anni di vita ogni volta #InghilterraItalia — Στέφ ⁵ ¹⁶🍸#AzerbaijanGp 🇦🇿 (@needyofdavide) June 11, 2022

togliete donnarumma vi scongiuro — bea got back!🦞 (@strangerrkid) June 11, 2022

Neanche il mio cane aspetta fino all'ultimo secondo per recuperare la pallina quando ti stai avvicinando.#InghilterraItalia #Donnarumma #cheansia — Isidora (@Isidora30150198) June 11, 2022