Mourinho al settimo cielo: il suo pupillo domani a Roma per le visite

Mourinho avrà finalmente il suo top player a centrocampo, uno dei pupilli degli ultimi anni di Premier League: domani arriverà a Roma

La Roma piazza il primo colpo dell’estate. Dopo la vittoria della Conference League, Mourinho e Tiago Pinto hanno già cominciato a lavorare per rinforzare in maniera importante la rosa e regalare allo Special One i giocatori funzionali al suo gioco. Ovvero calciatori strutturati fisicamente e mentalmente, in grado di reggere le pressioni e di guidare anche i compagni.

Uno dei fedelissimi di Mourinho in questi anni è stato Nemanja Matic, che al Chelsea e al Manchester United ha dato il meglio di sé insieme all’allenatore portoghese. Un centrocampista di questa esperienza e con determinate caratteristiche mancava alla Roma, che ha piazzato con il serbo il primo colpo dell’estate. Dopo aver lasciato ufficialmente il Manchester United, Matic vestirà la maglia giallorossa con un trasferimento a parametro zero. Il classe ’88, che compirà 34 anni ad agosto, sbarcherà già domani mattina nella capitale per le visite mediche, dando subito inizio alla sua nuova avventura romanista. Mourinho non vede l’ora di riabbracciarlo.