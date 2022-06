Dallo Scudetto alla Premier: 50 milioni per far tremare il Milan

Stagione da incorniciare per il Milan scudettato trascinato dal suo giusto mix di gioventù ed esperienza. Proprio tra i talenti più giovani ce n’è uno che potrebbe far gola anche in Premier

L’annata del Milan è stata a dir poco strepitosa con la truppa di Pioli capace di riportare in rossonero uno scudetto che mancava da oltre un decennio. Tanti i protagonisti della stupenda cavalcata testa a testa con l’Inter: da Leao a Giroud, passando per Tomori, Maignan, Ibrahimovic, Tonali e lo stesso Pioli. Un mix di giovani di talento e calciatori di esperienza comprovata con tante vittorie alle spalle come i due centravanti, hanno portato in dote al Milan la miscela giusta per il successo finale.

Ora bisogna fare i conti col futuro, non solo in entrata, ma anche in uscita in caso di eventuali assalti ai propri gioielli. Su tutti si parla spesso di Rafael Leao, che i rossoneri vogliono assolutamente blindare, ma non va dimenticato anche Sandro Tonali capace di mettere in scena un’annata da leader fisico e tecnico della mediana con 45 presenze, oltre 3100 minuti giocati e ben 5 gol con 3 assist. Cifre importanti ma che neanche raccontano del tutto la crescita esponenziale del classe 2000.

Calciomercato Milan, Tonali stella in ascesa: suggestione Liverpool come ‘nuovo Gerrard’

Pronto a diventare protagonista presente e futuro anche con la Nazionale di Mancini, Sandro Tonali spera di continuare nel solco creato quest’anno, rigorosamente ancora al Milan al netto delle voci dall’estero. Nei giorni scorsi infatti dalla Francia hanno confermato come prima di completare il colpo Tchouameni il Real Madrid si fosse interessato allo stesso centrocampista rossonero con tanto di appuntamento a Madrid dell’agente.

Il Real è andato però in altre direzioni e almeno sotto questo punto di vista il Milan può stare tranquillo. In campo anche contro l’Inghilterra con la maglia dell’Italia, non è però da escludere che Tonali possa finire nel mirino di una big di Premier League. In particolare potrebbe pensarci il Liverpool di Klopp che ha bisogno di svecchiare la mediana soprattutto nelle posizioni di Henderson e Milner. Inoltre sulla testa di Tonali pende quel paragone pesante con Steven Gerrard, grande leggenda proprio dei ‘Reds’ che dovrebbero mettere sul piatto non meno di 50 milioni di euro, fermo restando la volontà ferrea sia del calciatore che del Milan di proseguire a lungo il matrimonio insieme.