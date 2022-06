Offerto al Milan, ma c’è l’ombra della Premier

Una stella del calcio europeo è stata offerta al Milan, ma Maldini avrebbe preso tempo: ora la Premier spinge per chiudere

I rossoneri dopo lo scudetto stanno pianificando un mercato interessante, con l’obiettivo di rinforzare sensibilmente la rosa a disposizione di Stefano Pioli senza però tradire la linea seguita fino ad ora da Maldini e Massara.

Le zone in cui il Milan interverrà sono chiare a tutti, con il trequartista che ricoprirà un ruolo da protagonista in questa sessione estiva di calciomercato. Brahim Diaz non ha convinto nella sua prima stagione da titolare e, ora, la dirigenza meneghina è alla ricerca di un grande colpo: dall’Inghilterra rivelano che Marco Asensio sarebbe stato offerto a Maldini per la prossima stagione. Ecco come è stata accolta dalla dirigenza rossonera la candidatura della stella in uscita dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, offerto Asensio per la trequarti | Arsenal in netto vantaggio

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Marco Asensio non avrebbe intenzione di accettare la proposta di rinnovo del Real Madrid e sarebbe stato offerto anche a Milan e Tottenham. Entrambe le società, però, non avrebbero risposto in maniera ‘calda’ e soprattutto non come l’Arsenal: sono i ‘Gunners’ a spingere con maggiore insistenza con l’entourage dello spagnolo per portarlo via dai campioni d’Europa in carica.

Al momento, quindi, appare molto difficile vedere Marco Asensio in Serie A nella prossima stagione. La Premier League, intanto, acquista sempre più forza nella corsa alla stella in uscita dai ‘Blancos’: lo spagnolo, inoltre, avrebbe fatto sapere ai londinesi che la mancata partecipazione alla prossima Champions League non sarebbe un problema. Il prossimo club di Asensio potrebbe essere l’Arsenal di Arteta.