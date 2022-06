Affare tra Juventus e Milan: lo scambio conviene a tutti

Possibile operazione tra le big e spunta fuori lo scambio tra Juventus e Milan: affare a sorpresa tra esuberi

E’ un mercato anche di idee e opportunità. In Italia, tanto per cambiare, i soldi da spendere non sono tanti ed allora i dirigenti devono industriarsi per coniugare le esigenze tecniche con quelle di bilancio.

Una missione che può diventare possibile anche sfruttando al meglio il ‘tesoretto’ garantito dagli esuberi: Juventus, Milan, Inter, in tutte le grandi d’Italia ci sono calciatori che non rientrano nel progetto ma che – magari in un nuovo contesto – potrebbero dire la loro anche al vertice. Ed allora occhio ai possibili scambi che potrebbero nascere proprio tra le big. Calciomercato.it sul proprio canale Telegram ha provato ad ipotizzare quattro possibili scambi tra Inter, Juventus e Milan, chiedendo quale scambio sarebbe più conveniente per tutti?

Calciomercato, lo scambio tra Juve e Milan accontenta tutti

Le possibilità di scelta, come detto, erano quattro: lo scambio Rebic-Pinamonti, quello tra Gagliardini e Ramsey, ancora Demiral-Saelemaekers e Sensi-Krunic.

Tra questi l’operazione che potrebbe rappresentare un vantaggio per entrambe le squadre è quello tra Juventus e Milan: Demiral in rossonero con Saelemaekers a Torino è un’operazione che stuzzica il 36% di voti su Telegram. Non dispiace (26%) anche lo scambio Ramsey-Gagliardini, mentre molto più staccate le possibili operazioni tra Milan e Inter: Sensi-Krunic raccoglie il 20% di voti, mentre lo scambio Rebic-Pinamonti è quello meno votato con il 18%.