Calciomercato Fiorentina, accordo raggiunto per l’erede di Odriozola

La Fiorentina sta per chiudere il nuovo terzino destro per Vincenzo Italiano

Dopo essersi rassegnata all’idea di non poter riscattare Odriozola dal Real Madrid, nonostante l’ottima annata disputata a Firenze, la Fiorentina ha subito rialzato la testa cercando sul mercato un sostituto all’altezza. Missione quasi compiuta, visto che il club viola ha già in mano il nuovo terzino per Vincenzo Italiano.

Come riferito in Spagna dal diario ‘AS’, infatti, il Real Madrid ha già saputo che difficilmente la Fiorentina tornerà su Odriozola. Questo a causa della valutazione da circa 20 milioni fatta dai ‘blancos’ per il suo cartellino, ma anche per le elevate pretese economiche relative all’ingaggio del terzino spagnolo.

Calciomercato Fiorentina, accordo con Dodo dello Shakhtar

Da qui la sterzata netta da parte della Fiorentina che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con un altro grande obiettivo, già noto al calcio europeo: Dodo dello Shakhtar. Accordo che secondo gli spagnoli sarebbe già stato raggiunto sulla base di 15 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del terzino brasiliano e che potrebbe divenire ufficiale già nelle prossime ore.