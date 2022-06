Milan-Maldini, Cardinale allo scoperto: è praticamente UFFICIALE

Va prendendo forma il nuovo Milan di Gerry Cardinale, che ha deciso di continuare sul solco già tracciato: l’annuncio su Maldini

Gerry Cardinale ha grandi progetti per il Milan, che vuole tornare a essere una delle big del calcio europeo e con base ovviamente fissa. Come da tradizione rossonera. Il processo è agli inizi, lo scudetto non è il coronamento di un percorso ma l’inizio di un cammino con traguardi ancora più alti.

Lo dice la storia del Milan, ma anche il recente passaggio di proprietà nelle mani di RedBird con Gerry Cardinale a capo. Il nuovo proprietario del club è sbarcato in città a fine maggio, ma ha dato un segnale importante – al’insaputa di tutti – andando a casa Maldini proprio nel giorno della firma. E sulle colonne del ‘Financial Times’ sono state pubblicate delle sue dichiarazioni decisamente significative per il futuro del Milan. Soprattutto dal momento che lo stesso direttore tecnico, così come Massara, ha il contratto in scadenza tra una ventina di giorni.

Milan, Cardinale ‘ufficializza’ Maldini

“Per me era molto importante farlo (conquistare Maldini, ndc). Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme… È stato fantastico”. Parole che suonano come una conferma e un annuncio abbastanza chiaro sulla permanenza di uno degli artefici principali dello scudetto. “Questo ci ha permesso di muoverci in un attimo, di concludere un affare e di consentire a Elliott di continuare a partecipare nel modo che preferiscono”, dice Gerry Cardinale sulla trattativa.

Poi il manifesto programmatico di quello che sarà uno dei prossimi passi fondamentali per il club: “Un marchio di questa portata, come l’AC Milan, dovrebbe avere un’infrastruttura che sia indicativa della sua forza calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti degli stadi negli Stati Uniti. Milano e l’Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell’intrattenimento su scala globale”. Lo stadio è uno dei punti cardine del percorso rossonero per tornare grande nel mondo, così come la questione ricavi che è direttamente consequenziale: “Non dovrebbe esserci questo tipo di differenziale di ricavi a livello mediatico tra la Serie A e la Premier League inglese”.