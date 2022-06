Bufera su Lotito, la risposta UFFICIALE della Lazio

La Lazio ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alle parole del patron Claudio Lotito sui tifosi della Roma e quelli biancocelesti

Animi tesi nella Capitale. In queste ore stanno facendo discutere parecchio alcune dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito. Il patron romano si era espresso negativamente sulla partecipazione dei tifosi biancocelesti, facendo un confronto con i sostenitori dell’acerrima nemica Roma.

“Abbiamo vinto la Supercoppa contro l’Inter di Mourinho del Triplete e il giorno dopo allo stadio non c’era nessuno – ha dichiarato -. I laziali sono particolari, forse è colpa mia che li ho abituati troppo bene. I romanisti, invece, sono diversi. Loro sono contenti anche se va male“. La Lazio, dal canto suo, ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale sul proprio sito, per chiarire le frasi pronunciate del presidente: “I titoli di alcuni quotidiani, uno in particolare che usa un virgolettato inesistente, sull’interpretazione delle parole del Presidente Lotito faranno forse vendere qualche copia in più sotto l’ombrellone e animeranno il dibattito sulle radio e sui social, ma fanno anche venire più di un dubbio sulla qualità e sull’approfondimento giornalistico sportivo“.

Lazio, comunicato UFFICIALE su Lotito

Si legge, poi, nella nota: “Giovedì sera, nel corso di un dibattito pubblico sullo sport a Viterbo, il Presidente Lotito ha ribadito un’opinione già più volte espressa. Vorrebbe più tifosi allo stadio, essendo la loro spinta decisiva per quelle vittorie e quei traguardi che negli anni alla Lazio non sono mai mancati. Non ha espresso graduatorie di merito, ci mancherebbe altro! I tifosi della Lazio non hanno nulla da imparare da quelli della Roma. Per loro parlano la storia e la passione che li contraddistingue“.

Il club biancoceleste, inoltre, specifica che “chi ha adoperato strumentalmente parole mai pronunciate ne risponderà nelle sedi opportune. Pungolare e criticare anche aspramente la Società può essere costruttivo se fatto con serietà e obiettività. Attaccarsi ad ogni frase e ad ogni termine, interpretando in modo personale e non veritiero, apre solo la strada ai tanti avversari sportivi (e non solo) della Lazio“.