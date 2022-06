Inghilterra-Italia a porte chiuse: ecco perché

Inghilterra e Italia tornano ad affrontarsi sul campo, stavolta in Nations League: la sfida si giocherà a porte chiuse, il motivo

Una sfida che si preannuncia alquanto movimentata. Dopo il trionfo momorabile a Wembley e la storica delusione contro la Macedonia del Nord, l’Italia di Roberto Mancini torna ad affrontare in un incontro ufficiale l’Inghilterra targata Gareth Southgate, stavolta nel match valido per la terza giornata di Nations League.

Gli inglesi vorranno ovviamente prendersi una rivincita, seppur piccola, per la bruciante sconfitta in finale a Wembley risalente a quasi un anno fa. La cornice, però, non sarà certamente all’altezza dei protagonisti sul campo. La gara, infatti, si disputerà a porte chiuse tra le mura del Molineaux Stadium di Wolverhampton.

Inghilterra-Italia, stadio a porte chiude: il motivo

Il motivo rappresenta la conseguenza della decisione – contestata ieri in conferenza da Southagate – presa dalla Uefa tempo fa in merito agli incidenti verificatisi prima e durante la finale dell’Europeo. Il massimo organo calcistico europeo aveva stabilito che i ‘Tre Leoni’ dovessero giocare due partite in patria a porte chiuse. La Federcalcio inglese, dal canto suo, ha potuto comunque consentire l’accesso a 3000 bambini, di età inferiore ai 14 anni.