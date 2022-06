Via da Napoli, ma resta in Serie A: ecco cosa sta succedendo in casa azzurra. Il big sempre più in bilico

Il Napoli di De Laurentiis deve fare i conti con diverse grane in questa prima fase del calciomercato estivo. Due big, infatti, sono sempre più in bilico.

Si tratta di Koulibaly e Mertens, il primo in scadenza nel 2023 e tentato da Barcellona e Juventus, il secondo in scadenza di contratto a fine giugno, senza ancora alcun accordo per il rinnovo con il club azzurro. “Sono due campioni importanti, a cui io voglio bene, ma dipenderà da loro se sceglieranno soltanto la vile moneta oppure se vivere una realtà come Napoli possa essere un privilegio. Noi non vogliamo mandare via nessuno, ma non faremo follie per i giocatori”. Nelle ultime settimane il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha mandato diversi messaggi ai suoi giocatori in bilico. “Se uno è veramente interessato non scompare, a fine campionato si parlerà senza problemi”, aveva anche dichiarato il patron azzurro. Ad oggi, però, Mertens e il Napoli sembrano sempre più lontani.

Calciomercato Napoli, la Roma su Mertens: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, in seguito all’allontanamento dal Napoli, Mertens ha iniziato a trattare anche con la Roma. Il belga ha chiesto alla società azzurra un anno di contratto a 2,4 milioni più bonus, più 1,6 milioni di premio alla firma e 800.000 euro da girare agli agenti. Il club giallorosso, con il sostegno di Mourinho, proporrebbero invece un contratto diverso, sul modello di Matic, con la formula 1+1 vincolata al numero di presenze, a circa 2 milioni più bonus. Si attendono ora ulteriori sviluppi.