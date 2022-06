Il Psg ‘sogna’ Lewandoski con Messi e Mbappe: doppio grande ostacolo

Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern per chiudere la carriera al Barcellona. Ma il polacco è anche il grande sogno del Paris Saint-Germain

Quello di Robert Lewandowski è uno dei ‘casi’ più intricati di questo calciomercato estivo. Il bomber polacco vuole lasciare il Bayern Monaco per chiudere la carriera al Barcellona. Coi bavaresi si è già arrivati a uno scontro totale poiché essi non vogliono privarsene con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. O meglio, lo farebbero a patto che il Barça arrivi a offrire almeno una quarantina di milioni. Almeno per il momento, però, i catalani non dispongono di tali risorse economiche. La convinzione iniziale era forse quella di poterlo ‘strapparlo’ a un prezzo davvero contenuto date età e scadenza prossima del contratto.

Uno come Lewandowski, fin qui 573 gol inclusi i 75 con la sua Nazionale, fa gola anche ad altri top club. Nella fattispecie a Chelsea e Paris Saint-Germain. I parigini sono da tempo sulle sue tracce, l’interesse è bello concreto e si poggia sulla ‘sponda’ Zahavi, agente del 33enne di Varsavia col quale il club dell’emiro vanta un rapporto solidissimo. Il PSG è disposto a garantirgli un ingaggio stellare, si parla di una trentina di milioni netti l’anno, a differenza del Barcellona che sembra non voler/poter andare oltre gli 11 che attualmente percepisce in Germania.

Il Psg ‘sogna’ il super tridente Mbappe-Lewandowski-Messi: Barcellona e Icardi gli ostacoli

Un tridente Mbappe-Lewandowski-Messi sarebbe qualcosa di fantascientifico, il problema è che anche i transalpini, negli ultimi giorni fattisi avanti per Skriniar, non possono affondare il colpo prima di qualche cessione dei cosiddetti esuberi. In particolare di Mauro Icardi, legato da altri due anni di contratto da circa 12 milioni bonus inclusi. Difficile una sua partenza a titolo definitivo, Campos e soci possono aprire al prestito. Va poi sottolineato che Lewandowski è un po’ come Lukaku, il quale desidera solo l’Inter: il classe ’88 non vuole invece altro che il Barcellona. Per il bomber nativo di Varsavia è questione di ambizione e prestigio personale, seppur i soldi rappresentano spesso un modo efficace per far cambiare decisione a chiunque. Mbappe, proprio col Psg in versione ‘Eva’, l’ultimo esempio…