Il Milan sposta gli equilibri: ecco il colpo che spacca la Serie A

L’esito del nostro sondaggio Twitter in merito ai possibili colpi dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini: da Scamacca-Milan a Raspadori-Juventus

Oggi la Nazionale italiana di Roberto Mancini, fuori dal Mondiale in Qatar del 2022 per via della sconfitta interna contro la Macedonia, ha pareggiato contro l’Inghilterra in occasione della terza giornata del gironcino di Nations League.

Gli azzurri hanno prima pareggiato a Bologna contro la Germania sabato scorso per poi battere l’Ungheria di Marco Rossi a Cesena. 4 punti in due partite che hanno lanciato l’Italia in testa alla classifica.

Nel nostro sondaggio odierno sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo posto questa domanda ai nostri followers e ai tifosi: “Torna in campo la Nazionale, con tanti azzurri oggetto del desiderio anche sul mercato. Quale colpo cambierebbe gli equilibri in Serie A?”

Calciomercato, ecco com’è andato il sondaggio

Le alternative a questa domanda erano: Raspadori-Juventus, Scamacca-Milan, Raspadori-Milan e Frattesi-Inter. A spuntarla è stato l’eventuale arrivo di Gianluca Scamacca in rossonero con 42,1% delle preferenze. Al secondo posto invece troviamo Raspadori-Juventus con il 23%. Al terzo invece sempre l’attaccante neroverde però con la casacca rossonera. Infine, all’ultimo posto, con il 15,8% il possibile arrivo di Frattesi all’Inter.