Ziyech è l’asso nella manica: 120 milioni per l’intreccio con la Juve

Hakim Ziyech sarebbe destinato a lasciare il Chelsea in questa sessione del mercato. Il fantasista marocchino decisivo per l’assalto al gioiello della Juventus

Il Chelsea potrebbe rivoluzionare la propria rosa dopo il cambio di proprietà che ha portato all’addio di Abramovich alla presidenza.

Tuchel confermatissimo in panchina e pronto al rilancio dopo una stagione con tante ombre in quel di Stamford Bridge. I ‘Blues’ vogliono tornare a lottare per la Premier e la Champions League, investendo tanto sul mercato considerando anche diversi giocatori in uscita.

Il tecnico tedesco chiede soprattutto rinforzi in difesa, considerando l’addio già ufficiale di Rudiger e le partenze prossime di Christensen e Azpilicueta. Ci sono diversi obiettivi sulla lista della dirigenza londinese: da Kounde a Kimpembe, passando anche per lo juventino Matthijs de Ligt. E proprio il centrale olandese in forza alla ‘Vecchia Signora’ sarebbe il grande obiettivo per la difesa del Chelsea e in cima alla lista delle preferenze di Tuchel. L’allenatore teutonico stima molto anche Kounde, ma farebbe carte false per lo sbarco a Londra questa estate dell’ex capitano dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, la mossa del Chelsea: sacrificio Ziyech per il colpo de Ligt

Il rinnovo di de Ligt con la Juve non è ancora decollato, con le recenti dichiarazioni del giocatore che lasciano aperto uno spiraglio per un’eventuale partenza da Torino, malgrado la volontà dei bianconeri di blindarlo con un nuovo accordo. Il nazionale orange ha una clausola attuale di 120 milioni di euro e il Chelsea ricaverebbe il tesoretto da destinare alla Juventus anche con la probabile cessione di Hakim Ziyech stando al portale ‘Fichajes.net’. Il fantasista marocchino non rientrerebbe già nei piani di Tuchel e sarebbe sul mercato. I ‘Blues’ punterebbero quindi a piazzare il trequartista mancino, prima di un possibile assalto a de Ligt.

Il Chelsea sarebbe fiducioso nel riuscire a trovare un acquirente per Ziyech, profilo che avrebbe molti estimatori in giro per l’Europa. E chissà che il club londinese non pensi a un eventuale inserimento proprio del marocchino nella trattativa con la Juve per de Ligt, peraltro ex compagno proprio di Ziyech ai tempi dell’Ajax.