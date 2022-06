Lascia l’Inter gratis: pronto un contratto biennale

L’Inter è protagonista del calciomercato, in questa fase, in entrata come in uscita. I nerazzurri salutano a zero uno degli uomini di Inzaghi

L’Inter è in odore di rivoluzione. In un momento in cui i nerazzurri potrebbero cambiare diversi elementi in squadra e inserire in rosa elementi importantissimi e che garantirebbero qualità assoluta a Simone Inzaghi.

Giuseppe Marotta ha detto chiaramente che la dirigenza sta lavorando per dare in mano al tecnico ex Lazio una squadra completo per la fine di giugno. Tante operazioni sono in piedi, ma un addio è ormai praticamente deciso. Stiamo parlando di Matias Vecino. Il centrocampista, dopo una storia fatta di alcune gioie indimenticabili ma anche tanta panchina e assenze, lascerà a zero i nerazzurri. E questa non è una notizia. Ma il futuro del calciatore potrebbe ora essere lontano dall’Italia.

Vecino dice addio all’Inter a zero: occhio al Brasile

Il destino dell’ex Fiorentina potrebbe essere in Brasile. Secondo quanto riporta il sito ‘Torcedores’, il calciatore è stato offerto al Botafogo e sarà valutato dallo staff di Luis Castro e dal tecnico stesso. Alla fine, se il giudizio dovesse essere positivo, Vecino firmerà un contratto biennale. Nelle ultime settimane, si era parlato a più riprese anche dell’ipotesi Lazio con Maurizio Sarri che ne ha sempre apprezzato le qualità.