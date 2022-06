Scambio secco in Serie A: ecco il difensore per Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina: occhio alle ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando in sede di calciomercato per riuscire a costruire una rosa competitiva anche in vista della prossima stagione.

I nerazzurri, in queste ultime settimane, sono i protagonisti assoluti delle trattative sia in entrata che in uscita. In uscita sono molti i possibili indiziati a lasciare Appiano Gentile, da giocatori marginali al progetto tecnico fino ad arrivare alle vere e proprie stelle. Basti pensare ad Arturo Vidal ad esempio, per poi saltare a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, colossi della difesa rispettivamente nel mirino di PSG e Tottenham.

Calciomercato Inter, occhio ai nomi in entrata

In entrata invece, nelle ultime ore, sembra essersi aggiunto alla short list anche Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore serbo, in scadenza di contratto con la Viola nel 2023, è da tempo un obiettivo di diversi top club italiani e i nerazzurri, per riuscire a beffare la concorrenza e risparmiare anche sensibilmente dal punto di vista economico, potrebbero mettere sul piatto il nome di Andrea Pinamonti, centravanti che in questa stagione ha fatto benissimo con la maglia dell’Empoli.