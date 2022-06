Psg, svolta in panchina CLAMOROSA: l’annuncio domani

Cambia tutto in casa Psg, accelerazione improvvisa e svolta pazzesca: il nuovo allenatore può essere ufficiale già domani

Il mercato estivo vive non solo dei movimenti dei calciatori, ma anche di quelli degli allenatori. Al momento, da questo punto di vista, la panchina principale su cui sono puntati gli occhi di tutti è quella del Psg. Addio a Pochettino dopo l’ennesima delusione europea, nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi attorno ai campioni di Francia.

Qualche giorno fa Calciomercato.it ha fatto il punto della situazione, con Galtier che sembrava in pole position. La nostra redazione aveva confermato come la suggestione Mourinho fosse destinata a restare tale e che anche il nome di Gallardo era difficilmente spendibile. Ora, però, le ultime notizie in merito sembrano poter cambiare tutto, con una conclusione che addirittura si annuncia nelle prossime ore.

Psg, Zidane in Qatar per chiudere: accordo vicinissimo

Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, dovrebbe essere Zinedine Zidane il nuovo tecnico dei parigini. La società ha continuato a seguire il suo nome sotto traccia e domani potrebbe essere la giornata decisiva. ‘Zizou’ sarebbe stato convinto dall’offerta multimilionaria degli sceicchi – non si leggono cifre, ma si parla di un accordo che lo renderà ‘l’allenatore più pagato al mondo’ – e le condizioni da lui poste per dire sì, intanto, si sono verificate. Ossia l’addio di Leonardo come ds, per avere piena voce in capitolo sul mercato, e la conferma di Mbappe in squadra. L’ex tecnico del Real Madrid si starebbe recando in Qatar per chiudere l’accordo, che potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di domani al termine del summit definitivo.