CM.IT | La panchina del Psg a Zidane diventa un giallo

Nikola Milenkovic e Gleison Bremer. Il serbo e il brasiliano entrano insieme nel mirino dell’Inter. A dire il vero il centrale del Toro da diversi mesi è promesso al club nerazzurri o quasi. Si sa che ci sono stati dialoghi anche fitti, ma fino ad oggi la definizione dell’affare non è ancora arrivata e in mezzo si sono infilati sussurri che dalla Juve sono arrivati fino in Premier (allo United, per esempio). Attorno a Milenkovic invece l’Inter ha girovagato senza dare troppo nell’occhio, fino a decidere di fare partire un primo affondo andando a sondare la Fiorentina. Il difensore viola e ad un anno dalla scadenza del contratto, condizione molto particolare per il club che detiene il cartellino, perché in qualche modo si perde forza in una eventuale trattativa.

I nerazzurri con questa doppia mossa danno un segnale che ne contiene altri, sicuramente uno in uscita. Sì, perché il fatto che Bremer non escluda Milenkovic, significa che l’interesse del Paris Saint Germain per Milan Skriniar è concreto e che l’assalto può partire da un momento all’altro. Il gigante slovacco è alla quinta stagione con la maglia dell’Inter, anche lui è ad un anno dalla scadenza del contratto, la valutazione di mercato si aggira sui 65-70 milioni, anche se vale lo tesso discorso fatto per Milenkovic (che la Fiorentina quoterebbe sui 25). La situazione contrattuale interferisce in qualche modo nella situazione. Resta il fatto che Skriniar sembra allontanarsi da Milano e dalla Serie A.

Zidane-Psg soluzione caldissima

Chiaro che in questo debba prima rischiararsi il cielo sul Psg, che ha scelto Luis Campos come consulente del presidente Al Khelaifi e ieri lo ha finalmente annunciato. “Sono felicissimo di unirmi ad un club che io considero il più ambizioso e stimolante al mondo”. Leonardo chiuderà il suo rapporto, non c’è stato un annuncio ufficiale e non è nemmeno detto che ci sarà da parte del club. Ora manca il capitolo allenatore e per arrivare alla soluzione bisognerà prima risolvere con Pochettino visto che in Francia non è consentito per regolamento avere due tecnici sotto contratto.

Sembrava in dirittura d’arrivo Galtier, che secondo alcuni sussurri resta ancora in corsa. Ma nelle ultime ore è riemersa una candidatura che Calciomercato.it aveva anticipato due mesi fa, quando si palava della possibilità di avere Zidane allenatore con Wenger nel ruolo di Leonardo. Delle due soluzioni è rimasta – pare ora caldissima – la prima. Zidane era promesso alla Francia come ct post Qatar, significherebbe stare almeno altri sei mesi senza calcio. Le pressioni di Al Khelaifi e quelle politiche visto che come per Mbappé è tornato a svolgere un ruolo il presidente della Francia Emmanuel Macron. Insomma, dentro un dibattito che si sta accendendo molto tra chi dice che Zidane è in arrivo (molto plausibile) e chi frena, arriva la smentita del Psg (che France Presse riferisce parlando di “nessuna trattativa attuale”) e di Alain Migliaccio, consulente di Zizou. Chiaro che con il cavillo normativo che vieta ai club di avere due allenatori sotto contrattato prima debba arrivare la fine del rapporto con Pochettino.

Giorgio Alesse