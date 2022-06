Nuova pista per l’attacco, Immobile aspetta il grande amico

Lazio, spunta una nuova idea per l’attacco biancoceleste: Immobile attende il nuovo partner d’attacco

A caccia di nuovi nomi per regalare a Maurizio Sarri la rosa più competitiva possibile. La Lazio è molto attiva sul mercato e punta a nomi di alto livello. Con il brasiliano Marcos Antonio ormai ad un passo, la priorità è rappresentata da un nuovo portiere, ma non mancano idee a costo zero.

Una porta a Romagnoli, che sarà svincolato a fine mese dopo l’esperienza con il Milan, ma ecco spuntare un’altra idea, anch’essa a zero. Si tratta di Andrea Belotti. Il capitano del Torino non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i granata e il suo futuro non è affatto scritto. La Lazio è a caccia di innesti di livello e Belotti potrebbe rappresentare il profilo giusto da alternare o affiancare a Ciro Immobile, di cui tra l’altro è grande amico.

La notizia è arrivata da Ilario Di Giovambattista da ‘Radio Radio’: “L’idea della Lazio sarebbe quella di portare nella capitale Belotti, profilo a parametro zero, molto amico di Immobile. Indubbio che provare ad arrivare ad un profilo simile comporterebbe alla Lazio di innalzare il monte ingaggi. Seguendo profili simili come lui o Romagnoli, il monte ingaggi è costretto ad alzarsi”.