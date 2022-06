‘Assist’ alla Juve: incontro finito senza rinnovo

Tempo di rinnovi per una grande di Spagna: la Juventus osserva da lontano ciò che accade in casa Barcellona col prolungamento di un giovane fenomeno

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri dovrà prendere forma nelle prossime settimane, con una rivoluzione in verità iniziata già da qualche tempo con addii importanti come quelli di Chiellini e Dybala. Intanto la società lavora sulle entrate per potenziare l’organico con un mix di esperienza e gioventù dal respiro internazionale. Pogba è al centro di tutto, ma per il centrocampo potrebbe anche non essere l’unico.

I bianconeri osservano da lontano diverse situazioni, tra le quali anche quella che riguarda il giovane Gavi, centrocampista spagnolo classe 2004 del Barcellona che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per il quale si sta lavorando per un prolungamento che lo metta al sicuro da occhi indiscreti.

Calciomercato, l’incontro per il rinnovo di Gavi si è concluso senza firma: la situazione

Annata fantastica quella appena conclusa per il 17enne Gavi che si è imposto ancora minorenne al Barcellona collezionando ben 47 presenze stagionali, con 2 gol e 6 assist. Ora però è il tempo di blindarlo con un rinnovo come evidenziato anche dal ‘Mirror’ che ha riferito come questo incontro tra le parti fosse fissato per questo venerdì con la fine dello stesso avvenuta poco prima delle 11 del mattino.

Alemany infatti ha iniziato con anticipo la serie di incontri visto che alle 13 aveva appuntamento con Sergi Roberto per rinnovare il contratto. Prima però spazio a Ivan de la Peña per cercare di accelerare l’accordo per la permanenza duratura di Gavi. Sul tavolo ci sarebbe un contratto quinquennale con una clausola rescissoria monstre da 1 miliardo di euro come quelle che erano state fissate per i rinnovi di Araujo e Pedri. L’incontro odierno però si è chiuso senza firma e con alcuni punti in sospeso che dovranno essere chiariti nei prossimi giorni.