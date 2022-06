Lascia Guardiola per la Juventus: scelta dettata dai Mondiali

Una colonna del Manchester City di Guardiola può dire addio ai campioni d’Inghilterra, occasione di mercato per la Juventus

Alcuni degli scenari di mercato più interessanti dell’attuale sessione portano verso il Manchester City, e non potrebbe essere altrimenti. La squadra inglese è ormai uno dei colossi a livello europeo e come al solito si attiva per una grande campagna acquisti, che ha già visto in Haaland il primo colpo di grandissima rilevanza.

Altri grandi colpi potranno essere messi a segno dalla squadra di Guardiola nelle prossime settimane, ma occhio anche alle uscite. Del resto, quasi tutti gli elementi della sua rosa sono di altissimo livello e potrebbero far gola a chiunque. Formazioni di Serie A incluse. Da questo punto di vista, c’è un nome in particolare che potrebbe dire addio ai ‘Citizens’ ed entrare in orbita Juventus. Si tratta di Ilkay Gundogan, proprio colui che è stato decisivo all’ultima giornata con una doppietta contro l’Aston Villa per siglare la clamorosa rimonta per il 3-2 che ha consegnato il titolo di campioni d’Inghilterra ai ‘Citizens’.

Calciomercato Juventus, idea Gundogan: la scelta del tedesco

Il suo contratto scade nel 2023, la volontà del club sarebbe di rinnovarglielo ma il tedesco non è rimasto soddisfatto da come Guardiola lo ha gestito negli ultimi mesi lasciandolo spesso in panchina. Ecco perché, secondo la ‘Bild’, il suo addio è una ipotesi da prendere seriamente in considerazione. In inverno ci sono i Mondiali in Qatar e per questo la sua esigenza è di continuare a giocare in un top club. La Juventus ci pensa e così anche il Barcellona, secondo il quotidiano tedesco è una corsa a due al momento.