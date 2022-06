CMIT TV | Sanches-Botman per il Milan: doppio annuncio in diretta

Focus sul Lille nel pomeriggio della CMIT TV con l’intervento del collega Joel Domenighetti che ha fatto il punto su tre calciatori in particolare

Nel pomeriggio alla CMIT TV ha parlato il collega Joel Domenighetti che ha fatto il punto sul Lille a partire da Celik–Roma: “Celik? C’è l’accordo col calciatore, ha voglia di Roma. Manca un accordo tra i due club. Il Lille chiede 9 milioni e la Roma ne offre 7. Sono vicinissimi a chiudere l’affare. Ci sono forti percentuali che Celik possa essere un giocatore della Roma”.

RENATO SANCHES E BOTMAN – “Prima della settimana prossima il Lille per una serie di adempimenti burocratici non ci saranno cessioni. Il Lille non potrà ne comprare ne vendere. Tutto sarà risolto la settimana prossima. Renato Sanches ha un accordo col Milan ma non c’è un accordo sul fisso anche se non è una trattativa particolarmente complessa. Per Botman ci sono solo Milan e Newcastle che ha offerto 40 milioni di euro. Il Milan offre un po’ meno. Il Lille sta cercando di convincere il giocatore ad andare al Newcastle mentre il calciatore preferisce il Milan”.

SCENARI SOCIETARI – “C’è nel Lille una lotta al vertice tra il CEO della società e l’attuale presidente Letang. C’è una differenza nella politica finanziaria che potrebbe andare a determinare le strategie. Se Letang continua ad essere presidente Celik va alla Roma. Renato Sanches va al Milan e Botman al Newcastle con ogni ragionevole certezza se Barnaba diverrà il presidente. Lo scenario, dopo che parlerà con Fonseca, è tutto da scrivere”.