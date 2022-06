Dal Lione alla Serie A: Aouar in Italia per 20 milioni

Le squadre italiane sulle tracce di Houssem Aouar. 20 milioni per mettere le mani sul talento francese del Lione

Opportunità dalla Francia. Il Lione è pronto a vendere Houssem Aouar: il centrocampista, che la scorsa estate è stato cercato con insistenza dalla Juventus, è pronto a lasciare i transalpini in questa sessione di mercato.

Il contratto del giocatore è in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023. Il Lione non più tirare la corda ed è pronto a lasciarlo andare per 20 milioni di euro. Una cifra non certo alta che ha spinto diversi club a sondare il terreno.

Come raccolto da Asromalive.it, lo ha fatto la Roma di Jose Mourinho ma anche il Milan, sempre molto attendo alle dinamiche del calciomercato francese.