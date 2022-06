Il Milan prepara il colpo a sorpresa: incontro con gli agenti

Il Milan lavora sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per la sua rosa. Attenzione al colpo a sorpresa per Stefano Pioli

Il Milan si guarda intorno sul calciomercato con una strategia chiara: fare le cose bene e con calma per allestire una squadra che possa ambire a confermare lo scudetto.

Ma per farlo, l’intenzione di Paolo Maldini è di puntare (neanche a dirlo) sui giovani. E in Serie A uno dei giovani più interessati è sicuramente Giacomo Raspadori. Il classe 2000 nell’ultima stagione con il Sassuolo ha realizzato 10 gol e messo a referto 6 assist, di certo non sono pochi, anche per la giovane età. Dopo i tanti rumors sulla Juventus, il duttile attaccante è entrato nel mirino del Milan.

Lo riferisce ‘Sky Sport’ che parla di un incontro tra gli agenti del ragazzo e i rossoneri, dopo una visita dell’entourage del calciatore. Al Milan il talento del Sassuolo piace molto, ma non c’è ancora stata una vera e propria offerta. Vedremo se la pista si surriscalderà nelle prossime settimane.