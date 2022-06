Colpo del nuovo Milan: arriva la prima UFFICIALITÀ

Definito il primo vero colpo di mercato del Milan: è arrivata la conferma ufficiale del club

Paolo Maldini sta già macinando i colpi per la prossima stagione. Il Milan lavora a tante piste, praticamente una per reparto, da Botman e Renato Sanches che sono in pole su tutti gli altri, fino all’attacco con i profili di Noa Lang e de Ketelaere sempre in auge.

Intanto i rossoneri hanno già chiuso il primo rinforzo per Stefano Pioli, per cui si attendono solo i comunicati ufficiali. Si tratta di un attaccante che andrà ad aggiungere esperienza internazionale alla rosa in una stagione in cui il Milan dovrà sfruttare anche la prima fascia in Champions League. In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe restare un altro anno, accanto a Olivier Giroud ci sarà anche Divock Origi.

Milan, ufficiale l’addio di Origi al Liverpool

Il belga ha il contratto in scadenza a giugno e pochi minuti fa il Liverpool ha confermato il suo addio con un tweet celebrativo: “Divock Origi lascerà il club alla scadenza del suo contratto alla fine di giugno. Grazie per questi incredibili otto anni di servizio e per lasciarci con così tanti ricordi speciali”. In testa ovviamente la vittoria della Champions, tra la semifinale con il Barcellona e il gol in finale contro il Tottenham. Manca ora quindi solo l’ufficialità del Milan, su cui da tempo ovviamente non ci sono più dubbi. Quest’anno Origi ha giocato pochissimo, appena 18 partite totali con all’attivo 6 gol tra cui uno proprio ai rossoneri in Champions League. Tanto è bastato però per arricchire ulteriormente la sua bacheca, dal momento che i Reds quest’anno, pur avendo perso la finale col Real e il campionato col City, ha conquistato due trofei con le due coppe di lega. Insieme a lui, come comunicato dal Liverpool, salutano a scadenza anche Karius, Ojo e Woodburn.