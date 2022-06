Leao ha un nuovo agente: per il Milan cambia tutto

Futuro di Leao ancora da decidere in casa Milan, una novità sul portoghese può cambiare tutte le carte in tavola

E’ sotto gli occhi di tutti quanto Rafael Leao sia stato decisivo per la vittoria dello scudetto del Milan. Autore di un finale di stagione decisamente fuori controllo, il portoghese ha trascinato i rossoneri al trionfo con giocate, gol e assist, sancendo un salto di qualità che tutti attendevano fin dal suo arrivo dal Lille.

Non è casuale che la questione del suo rinnovo sia una delle principali che la nuova proprietà rossonera dovrà trovarsi ad affrontare. Il contratto dell’attaccante scade nel 2024, l’interessamento di alcuni top club non ha tardato a manifestarsi. Il Milan vuole assolutamente giungere al rinnovo, ma c’è un nuovo elemento sul piatto che può cambiare gli scenari futuri. Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, infatti, Leao, storicamente legato a Jorge Mendes, avrebbe infatti ufficialmente firmato a marzo con un nuovo agente. Si tratterebbe di un avvocato francese amico del padre. Questi sarebbe abilitato a lavorare come procuratore sportivo, ma non sarebbe nel ‘giro’ degli habitué dei tavoli con le società.

Calciomercato Milan, Leao firma con un nuovo agente: gli scenari

Il che, se potrebbe avere ripercussioni sul dialogo per il rinnovo, potrebbe averne anche per quanto concerne eventuali acquirenti, che dovrebbero trovarsi a parlare con un agente non avvezzo alle grande trattative di calciomercato. Sullo sfondo, restano anche altre questioni, come il risarcimento da dover versare allo Sporting CP, da 16 milioni e mezzo di euro, e la definizione del rapporto tra Leao e Mendes anche dal punto di vista economico.