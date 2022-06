Kessie-Barcellona a rischio: ecco cosa sta succedendo

Kessie-Barcellona a rischio? L’indiscrezione sul centrocampista ivoriano che lascerà il Milan a parametro zero

Possibile colpo di scena per il futuro di Franck Kessie, che ha già annunciato l’addio al Milan al termine della stagione, alla scadenza del contratto.

L’ivoriano ha raggiunto ormai da mesi un accordo con il Barcellona, che a causa della sua situazione economica, però, non può ancora tesserarlo. Ieri Laporta ha annunciato: “Quando siamo arrivati al Barcellona il club era clinicamente morto. Ora siamo in Champions League. Il prossimo 16 giugno convocheremo una assemblea per trovare le soluzioni faccia a faccia e indirizzare la situazione economica del club, che resta molto delicata”. Tutto potrebbe dunque essere rimandato oltre il 16 giugno, con Kessie che resta in attesa. Secondo quanto riportato da ‘operanewsapp.com’, non sono da escludere possibili colpi di scena. Se il Barcellona non dovesse risolvere al più presto i propri problemi, infatti, anche l’affare Kessie potrebbe essere a rischio. Il portale riferisce del possibile ritorno di fiamma con il PSG o i club di Premier League in caso di fumata nera col Barça. Vi terremo aggiornati.