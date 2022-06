Mourinho sfida la Juve per De Paul: prezzo fissato

Rodrigo De Paul è approdato all’Atletico Madrid l’estate scorsa per circa 35 milioni di euro più bonus. La prima stagione in Spagna non è stata esaltante

Tutti lo volevano, ma nessuno l’ha preso. Parliamo di Rodrigo De Paul, che l’estate scorsa ha detto addio all’Udinese e alla Serie A traslocando all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. La prima annata in Spagna è stata complicata, ecco perché da qualche mese si parla di un suo possibile ritorno in Italia.

L’argentino vorrebbe proseguire l’avventura madrilena, tuttavia le strade del calciomercato sono imprevedibili e quindi non si può escludere del tutto un divorzio ai ‘Colchoneros’ appena dodici mesi dopo il suo arrivo. Si parla molto dell’interesse della Juventus, in trattativa con l’Atletico già per il riscatto di Alvaro Morata, con il nome dell’ex Udinese che può finire davvero sul tavolo. Per De Paul attenzione però anche alla Roma. Tramite intermediari, stando ad ‘asromalive.it’, il club dei Friedkin ha già chiesto informazioni sulla sua situazione.

La Roma di Mourinho può provarci in maniera concreta per il 28enne di Sarandì, il cui contratto con l’Atletico – da circa 3,5 milioni netti – scade a giugno 2026. Gli spagnoli, qualora entrassero nell’idea di privarsene, difficilmente però lo darebbero in prestito. Per la cessione a titolo definitivo, la richiesta dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro, ovvero la cifra spesa l’estate passata per strapparlo ai Pozzo.