Incontro segreto con la Juventus: Allegri avrà l’ex Inter

La dirigenza della Juventus si muove anche per il vice Vlahovic, c’è l’incontro. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Entra nel vivo il calciomercato della Juventus, in attesa dell’ufficialità del ritorno in bianconero di Paul Pogba e di sbloccare l’affare Di Maria.

La dirigenza è al lavoro su più fronti, e tra le priorità c’è anche l’arrivo di un vice Vlahovic. Sono già numerosi i nomi accostati al club bianconero, profili anche diversi per caratteristiche per affiancare il serbo, da Muriel e Raspadori fino a Marko Arnautovic. Il passo più concreto è stato fatto proprio per l’esperto centravanti austriaco di proprietà del Bologna. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, ieri l’entourage del giocatore avrebbe incontrato a Milano la dirigenza della Juventus. Primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione e soprattutto confermare l’interesse del club per l’attaccante per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, incontro per Arnautovic

Strappare Arnautovic al Bologna non sarà affatto facile per la Juventus. Mihajlovic e il club rossoblù, infatti, non vogliono privarsi del loro bomber e servirà un’offerta piuttosto convincente, da almeno 10 milioni di euro. Il club bianconero ha gettato le prime basi incontrando l’entourage del giocatore, ma dovrà presentarsi con argomenti convincenti al tavolo del Bologna. Senza dimenticare la concorrenza delle altre big di Serie A. Arnautovic piace anche a Napoli e Roma, con la Juve al momento in primissima fila. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.