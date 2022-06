UFFICIALE: ecco il secondo colpo di Conte e Paratici dopo Perisic

È ufficiale il secondo acquisto estivo del Tottenham di Conte e Paratici dopo il colpo Perisic. Tutti i dettagli

Il Tottenham ufficializza il secondo colpo del calciomercato estivo. Il primo è stato Ivan Perisic, a parametro zero dall’Inter.

Gli ‘Spurs’ hanno comunicato che Fraser Forster è un nuovo giocatore del Tottenham. Il portiere proveniente dal Southampton sarà il vice Lloris. L’estremo difensore sbarca alla corte di Antonio Conte firmando un contratto biennale.



Via libera, così, per il ritorno in Serie A dell’ex Atalanta Gollini, dopo l’anno trascorso all’ombra di Lloris. Sul portiere italiano ci sono la Fiorentina e proprio il club nerazzurro, per un possibile ritorno a Bergamo.