CMIT TV | “Ci ha infastidito”: l’agente è chiaro, vuole andare via

Mario Giuffredi, agente di Politano, fa chiarezza sul futuro dell’attaccante del Napoli: le sue dichiarazioni alla CMIT TV

“Non sente più la fiducia dell’allenatore”. Sono chiare le parole che Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, pronuncia nel suo intervento alla CMIT TV.

L’esterno, protagonista con la Nazionale contro l’Ungheria, vuole lasciare Napoli: “La situazione è molto semplice – ha affermato Giuffredi – . Politano non sente più la fiducia di Spalletti e quando succede è giusto che, se arrivano delle offerte, siano valutate. Non è detto che vada via. Milan e Lazio? Penso che possa piacere a tutti”.

SCELTE SPALLETTI – “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima parte di campionato, noi abbiamo visto da parte del tecnico una scelta drastica e lì è venuto un po’ a mancare quel rapporto di fiducia e ciò ha un po’ infastidito tutti noi, non siamo riusciti a darci una spiegazione”.

VALUTAZIONE POLITANO – “Le valutazioni le fa il mercato e sarà il mercato a fissare la cifra in base alle proposte”.

Calciomercato, Giuffredi su Politano, Aramu e Casale alla CMIT TV

ARAMU – “Aramu lo rivedremo sicuramente in Serie A, credo che sia stato uno dei giocatori che ha inciso di più nel Venezia, ha dei numeri importanti e ha dimostrato di essere un giocatore da grande squadra, fare 12 fra gol e assist per un elemento che gioca in una squadra retrocessa. Empoli? E’ un luogo comune vista la presenza di Zanetti, non è così, il giocatore ha tanti estimatori, la nostra sarà una scelta molto oculata”.

CASALE – “Casale piace a tanti, vedremo. A Sarri è sempre piaciuto. E’ tra le squadre che sono interessate ma è ancora presto, bisogna aspettare ancora qualche settimana”.