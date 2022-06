Svolta per Bernardeschi: l’accordo è sempre più vicino

Svolta vicina per Federico Bernardeschi: l’ex Juventus potrebbe trovare presto una nuova squadra, accordo ad un passo

Federico Bernardeschi potrebbe presto trovare una nuova squadra. Il centrocampista è in scadenza con la Juventus e la sua esperienza in bianconero terminerà il 30 giugno, insieme alla fine dell’attuale contratto.

Diversi i club accostati all’ex Fiorentina: dal Milan all’Inter, ma sarebbe il Napoli la squadra più vicina ad avere il suo sì. Come riportato da ‘Sky’, infatti, sarebbero stati fatti passi avanti tra la società azzurra e l’entourage di Bernardeschi. In particolare il calciatore sarebbe sempre più convinto del progetto partenopeo e nei prossimi giorni si lavorerà a sistemare i dettagli per l’accordo definitivo.

Calciomercato Napoli, quadriennale per Bernardeschi

Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli potrebbe aggiungere anche Bernardeschi alla rosa di Spalletti. Per l’ormai ex Juventus è pronto un contratto quadriennale.

Un arrivo che non farebbe spegnere la pista che porta a Deulofeu, anche considerate le diverse partenze (da Mertens a Politano) che potrebbero esserci nell’attacco del Napoli. Come raccontato da Calciomercato.it, gli azzurri hanno un’intesa di massima con il calciatore e con l’Udinese, ma per l’accelerata decisiva si attendono proprio le uscite.