CMIT TV | Berardi-Juventus: “Ecco la richiesta del Sassuolo”

Stefano Aravecchia della ‘Gazzetta di Modena’ è intervenuto in diretta alla Tv di Calciomercato.it. Focus sul Sassuolo in ottica big di Serie A

Berardi e non solo al centro dell’intervento di Stefano Aravecchia, giornalista della ‘Gazzetta di Modena’, nella diretta Twitch della CMIT TV.

BERARDI – “Credo che se arrivasse una chiamata Berardi andrebbe, non ha preclusioni per nessuna società. La Juventus è uscita da qualche giorno, nell’ultimo periodo si erano fatte avanti anche il Milan e la Roma. La valutazione del giocatore? Il Sassuolo chiede dai 25 ai 30 milioni per iniziare ad intavolare una trattativa. Questo secondo me è l’anno buono per cui Berardi possa lasciare Reggio Emilia”.

SCAMACCA – “So dell’Arsenal, sapevo di una prima offerta respinta al mittente, sappiamo che i rapporti sono ottimi fra i due club, e i Gunners non sembrano intenzionati a mollare. L’Inter si era mossa con anticipo, ma la valutazione aveva bloccato Marotta“.

GNONTO SASSUOLO – “Confermo che era un nome sul taccuino di Carnevali almeno da un mesetto, si stavano muovendo sotto traccia e diciamo che il Sassuolo è rimasto un po’ spiazzato dall’esplosione in Nazionale visto che il prezzo inevitabilmente si alzerà”.