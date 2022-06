Colpo di scena Inter: blitz e cessione di Milan Skriniar

L’Inter rischia di perdere uno dei suoi migliori calciatori nel prossimo calciomercato: blitz per Skriniar

In attesa di scoprire se realmente il Tottenham vorrà formulare un’offerta da oltre 70 milioni di euro per Alessandro Bastoni, ieri sera – al termine dell’incontro vinto per 2-1 dalla Nazionale Italiana sull’Ungheria – proprio il centrale nerazzurro ha ribadito la sua volontà di rimanere a Milano e ricominciare la nuova stagione in maglia interista.

Nel frattempo il club nerazzurro ha organizzato un altro vertice ad inizio settimana presso la sede di Viale della Liberazione, all’interno del quale Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione con i dirigenti interisti. L’idea comune è quella di voler difendere con tutte le proprie forze i gioielli che l’allenatore ritiene incedibili, tra cui rientra a pieno titolo il nome di Bastoni.

Per questo motivo si sta studiando una strategia che consenta al club di incassare qui 60/70 milioni dal prossimo mercato, senza toccare i pezzi pregiati della rosa. Un buon proposito che potrebbe essere rovinato dal blitz programmato dal Paris Saint Germain in Italia nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, il PSG irrompe su Skriniar: incontro a Milano

Il nuovo direttore sportivo del Paris Saint Germain, Luis Campos, nei prossimi giorni sarà in Italia per trattare alcuni dei principali obiettivi del club francese. Come riferito da ‘Le Parisien’, oltre al nome di Scamacca, in cima alla lista dei desideri dei parigini c’è il nome di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco, attualmente fuori per infortunio dopo il problema ai flessori rimediato in Nazionale contro il Kazakistan, è uno degli uomini più importanti dentro lo spogliatoio nerazzurro, tra i principali candidati al ruolo di nuovo capitano dell’Inter. Come già sottolineato più volte in uscita, qualora dovesse arrivare una proposta fuori mercato, il club nerazzurro difficilmente potrebbe respingere l’assalto del Psg.