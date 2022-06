Inter, Bastoni è sicuro: il difensore ha annunciato il suo futuro

Alessandro Bastoni è al centro delle idee e delle trattative sul calciomercato. Il futuro all’Inter è in bilico, lui dopo l’Italia si è espresso sul suo futuro

Alessandro Bastoni è ormai una sicurezza, per l’Inter e per l’Italia. Un difensore completo, mancino, moderno e dalla grande tecnica, capace a soli 23 anni di diventare un perno dei nerazzurri e della Nazionale.

Anche questa sera la prestazione non è mancata contro l’Ungheria, da vero leader. Nel post-partita, il difensore si è presentato ai microfoni di ‘Rai Sport’, e non è mancata una domanda sul suo futuro. Gli accostamenti al Tottenham di Antonio Conte sono continui, anche nelle ultime ore, ma Bastoni si dice decisamente calmo: “Ho due anni di contratto con l’Inter, sono tranquillissimo. La società non mi ha comunicato nulla, quindi sono tranquillo. Ora vado in vacanza, si recupera, poi andrò in ritiro ad Appiano con l’Inter per preparare la nuova stagione”. Parole e musica per i tifosi nerazzurri che da giorni sperano nella permanenza di uno dei loro idoli. Vedremo se la situazione resterà questa anche nelle prossime settimane o se l’affondo degli Spurs si concretizzerà.