Inter, nuovo summit e ultimatum per Dybala

L’Inter vuole accelerare per Dybala, in programma nuovo incontro per l’argentino in nerazzurro: spunta l’ultimatum

Sono giorni caldissimi di mercato per l’Inter, che ha appena formalizzato il rinnovo di Simone Inzaghi e vuole mettergli a disposizione quanto prima i rinforzi giusti per la prossima stagione. Nerazzurri che, pur nelle difficoltà economiche che comporteranno un obbligo di corpose plusvalenze, non intendono arretrare sul mercato e preparano diversi colpi ad effetto. In cima ai pensieri di tutti, nell’ambiente, c’è naturalmente Paulo Dybala.

Marotta ha fiutato la possibilità che la ‘Joya’ lasciasse la Juventus da tempo e ha avviato un lungo corteggiamento. Che potrebbe presto concludersi positivamente, anche se negli ultimi giorni non ci sono state novità di rilievo. Ed ecco perché l’Inter non intende portarla troppo per le lunghe e provare a imprimere l’accelerazione decisiva.

Inter, sprint per Dybala: il momento della svolta

Nelle prossime ore, forse già oggi, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe andare in scena un nuovo summit tra Marotta e Antun, l’agente dell’argentino. Un incontro in cui verrà chiesto un sì convinto all’entourage del giocatore riguardo alla proposta economica formulata: circa 6 milioni di euro netti con bonus a portare l’ingaggio annuale a quota 7 milioni. Per il momento, l’Inter ha registrato il gradimento della controparte, ma intende mettere quanto prima nero su bianco, per evitare un gioco al rialzo cui i nerazzurri non vorrebbero prestarsi. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter attende anche l’addio di Sanchez per mettere a segno l’affare, anche se negli ultimi giorni pare che le riflessioni stiano portando a slegare questo fronte dal dossier ‘Joya’.