L’Inter è scatenata: in attesa di Dybala, arriva un altro accordo

Giornata ricca di incontri per l’Inter: oltre al vertice per Dybala, altro summit con accordo trovato, attesa l’ufficialità

Giornata frenetiche nella sede dell’Inter. Il piatto forte è stato sicuramente l’incontro con l’agente di Dybala con l’entourage dell’argentino che ha salutato anche Zanetti e Inzaghi, presenti negli ufficiali del club nerazzurro.

La presenza del tecnico non è casuale: in sede oggi c’è stato anche Tullio Tinti che, oltre ad essere l’agente di Bastoni, rappresenta anche l’allenatore. Un incontro che è servito per mettere a punto il rinnovo di contratto di Inzaghi. Accordo definitivo per un prolungamento fino al 2024 (un anno in più rispetto all’attuale intesa) con adeguamento dell’ingaggio. Un’intesa che era stata abbozzata qualche settimana fa (inizio maggio) e che ora è stata sistemata in tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, rinnovo di Inzaghi: quando ci sarà l’annuncio

Simone Inzaghi quindi si legherà all’Inter per altre due stagioni con un ingaggio rivisto verso l’alto. Un accordo che ora dovrà essere ufficializzato: per l’annuncio però potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana. Intanto però è tutto fatto: Inzaghi e l’Inter continuano insieme, l’accordo è fino al 2024.