‘Via libera’ perentorio dall’Inghilterra: Conte scippa Inzaghi

L’Inter potrebbe essere costretta a una cessione importante sul mercato: continua il pressing dell’ex Antonio Conte per il big di Inzaghi

Sempre più nubi sul futuro all’Inter di Alessandro Bastoni. Il club nerazzurro potrebbe essere costretto a sacrificare un big sul mercato estivo e il nazionale campione d’Europa sarebbe il primo della lista.

Marotta e Ausilio per un’offerta irrinunciabile sacrificherebbero l’ex Parma e Atalanta, senza toccare nella rosa di Inzaghi altri pezzi da novanta come Brozovic, Barella, Skriniar e Lautaro Martinez. Bastoni, anche a parole, ha manifestato comunque il desiderio di non cambiare maglia e continuare la sua avventura con l’Inter.

Dipende però dalle possibili offerte che arriveranno, con i top team di Premier League in pressing sul mancino classe ’99. Tra queste, oltre al Manchester United, spicca soprattutto il Tottenham dell’ex condottiere interista Antonio Conte. Il mister leccese stravede per Bastoni e sarebbe pronto a tutto pur di portarlo a Londra per rinforzare il reparto arretrato degli ‘Spurs’.

Calciomercato Inter, Oltremanica insistono: Bastoni alla corte di Conte

Conte ha dato mandato al Ds Paratici di sondare il terreno per cercare un’intesa con l’Inter e, stando al portale ’90min.com’, il sodalizio inglese starebbe preparando una seria offensiva per il difensore, valutato almeno 60 milioni di euro da Marotta. E anche lo stesso Bastoni, in caso di proposta economica all’altezza del Tottenham, avrebbe aperto alla destinazione londinese e sarebbe felice di riabbracciare nuovamente Conte.

Rumors non confermati da fonti vicine a Bastoni, con la priorità del difensore che resterebbe comunque quella di una permanenza a Milano con la maglia nerazzurra. La dirigenza di Viale della Liberazione, però, difficilmente potrebbe respingere gli assalti per il gioiello di Inzaghi se arrivasse un’offerta fuori mercato. Lo stesso Conte, qualche tempo fa, aveva puntato per l’attacco Lautaro Martinez in casa interista, prima della scelta del ‘Toro’ di blindarsi ad Appiano Gentile.